Usta öğreticiler tamamen el emeği ile maske üretiliyorlar - Son Dakika

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Usta öğreticiler tamamen el emeği ile maske üretiliyorlar
6 saat önce
Dünyanın geçirdiği Korona virüs nedeniyle kişisel korunaklı maskeye oldukça fazla ihtiyacı varken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı usta öğreticiler, el emeğiyle günde 600 adet maske üretiyor.
Dünyanın geçirdiği Korona virüs nedeniyle kişisel korunaklı maskeye oldukça fazla ihtiyacı varken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsüne bağlı usta öğreticiler, el emeğiyle günde 600 adet maske üretiyor.
20 kişilik bir ekibin çalışmasıyla ortaya çıkan maskeler, kurumlara özel korunaklı ve yıkanabilir özellikler taşıyor. Üretilen maskeler önce ütüleniyor sonra siparişlere teslim ediliyor. Çoğu dan oluşan ekipçe yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve el emeğiyle yapılan bu maskelerin, Korona virüs döneminde az da olsa ülkenin maske ihtiyacını gidereceği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:29 Kaynak: İHA
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