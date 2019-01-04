Son Dakika Haberleri: Usta Öğreticiler Toplandı

Usta Öğreticiler Toplandı

1 saat önce

Sinop'ta Usta Öğreticiler Derneği toplantısı gerçekleştirildi.

Usta Öğreticiler Toplandı, System.String[]
Sinop'ta Usta Öğreticiler Derneği toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop Usta Öğreticiler Derneğinde gerçekleşen toplantıya Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan ve STK'lar katıldı. Toplantıda bilgiler veren Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Seda Karaarslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada 2018 yılı Ocak ayında başlattığımız istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi projesi ile ilgili bir kapanış bilgilendirme toplantısı yaptık. Valimiz, Vali Yardımcımız, Halk Eğitim Müdürümüz, Sanayi Ticaret İl Müdürümüz ve STK'larımızın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu projede bize iş birliği sunan KOSGEB, İŞKUR Müdürlükleri, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Belediyesine çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığından hibe alarak atölyemizi oluşturduk. Hem de projenin işleyişi, süreciyle ilgili de işbirlikçi kurumlarımızdan da desteklerimizi aldık. Çok güzel sonlandı. Toplam 60 kursiyer hedefimize ulaştık. Kursiyerlerimize girişimcilik eğitimlerini de verdik" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:09 Kaynak: İHA

İzzet Ercan, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı

Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:18:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta Öğreticiler Toplandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]