Usta Öğreticiler Toplandı
1 saat önce
Sinop'ta Usta Öğreticiler Derneği toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop
'ta Usta Öğreticiler Derneği toplantısı gerçekleştirildi.
Sinop Usta Öğreticiler Derneğinde gerçekleşen toplantıya Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan
ve STK
'lar katıldı. Toplantıda bilgiler veren Usta Öğreticiler Dernek Başkanı Seda Karaarslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün burada 2018 yılı Ocak ayında başlattığımız istihdamın ve girişimciliğin desteklenmesi projesi ile ilgili bir kapanış bilgilendirme toplantısı yaptık. Valimiz, Vali Yardımcımız, Halk Eğitim Müdürümüz, Sanayi Ticaret İl Müdürümüz ve STK'larımızın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu projede bize iş birliği sunan KOSGEB, İŞKUR
Müdürlükleri, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sinop Belediyesine çok teşekkür ederim. İçişleri Bakanlığından hibe alarak atölyemizi oluşturduk. Hem de projenin işleyişi, süreciyle ilgili de işbirlikçi kurumlarımızdan da desteklerimizi aldık. Çok güzel sonlandı. Toplam 60 kursiyer hedefimize ulaştık. Kursiyerlerimize girişimcilik eğitimlerini de verdik" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:09 Kaynak: İHA
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