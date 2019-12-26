Usta öğreticilerden kadro talebi - Son Dakika

Diyarbakır Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Mehmet Oruç, bütçe görüşmeleri yapılırken asgari ücretten, işsizlik oranlarından bahsedildiğini, fakat usta öğreticilerin sorunlarının dile getirilmediğini belirterek, özlük haklarının verilmesini istedi.



Diyarbakır Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Mehmet Oruç, usta öğreticilerin geleceğe güvenle bakamadıklarını, ek ders ücretlerinin çok düşük olduğunu söyledi. Geçimlerini güçlükle gerçekleştirdiklerini aktaran Oruç, "Bizler toplumun her kesimine yani 7'den 70'e insanlara sosyal, kültürel, spor ve mesleki eğitimler vererek hem istihdam hem de gençlerimizi topluma kazandırmak için mücadele ediyoruz. TBMM bütçe görüşmeleri yapılırken asgari ücretten, işsizlikten, oranlarından bahsediliyor, lakin kimse meslek eğitimlerin yani usta öğreticilerin sorunlarını dile getirmiyor. Bizler de eğitimciyiz ve özlük haklarımızın verilmesini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR