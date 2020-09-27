Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, apar topar ameliyata alındı

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi oyuncusu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Ünlü oyuncu Sürmeli'nin ameliyata alındığı aktarıldı.

Sinema dünyasının usta ismi Ali Sürmeli'den hayranlarını üzecek haber geldi. Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi. Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı. Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım,dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırılığı hastanede ameliyata alındı" ifadelerini kullandı.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen Muş- Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

1995 yılında "Sokaktaki Adam" rolü ile SİYAD Ödüllerine layık görüldü. 1998yılında "Karşık Pizza" adlı filmde rol aldı. 1999 yılında başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "Deli Yürek" adlı televizyon dizisinde Turgay Atacan rolünde görüldü. 2000 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Filler ve Çimen" adlı sinema filmiyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

2001 yılında Semir Aslanyürek'in yönettiği "Şellale" adlı filmde Süleyman adlı karakteri canlandırdı. "Aşka Sürgün", "Yağmurdan Sonra", "Hürrem Sultan" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2006 yılında Semir Aslanyürek'in "Eve Giden Yol 1914" ve Ömer Fark Sorak'ın "Sınav" adlı filmlerinde rol aldı.

2014 yılında "Beyaz Karanfil" adlı dizide Kenan Çoban, Hakan Boyav ve Ali Sürmeli başrollerde oynadı.

1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazan ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.