Usta oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

22.03.2021 19:50
Usta oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

87 yaşında vefat eden Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti.

87 yaşında vefat eden Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, "Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz." diye konuştu.

"AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRDÜ"

Ayla Karaca'nın yeğeni Ani İsrailya ise, "Huzurevinde yaşıyordu İzmir'de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra 2 kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü" diye konuştu.

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında Kurtuluş'ta doğdu. İlk olarak 1944'te 12 yaşında Ses Tiyatrosu'nda "Kapan" adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı. 8 ay süren bir Anadolu turnesi sırasında arkadaşlarının verdiği 'Ayla' adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile "Ayla Karaca" sahne adını aldı. 1949'da ilk filmi olan Ayşe'nin Duası'nda rol aldı. İlk evliliğini oyuncu Tevhit Bilge, ikinci evliliğini 1950'lerde görüntü yönetmeni Özen Sermet ile yaptı. Sermet ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. Üçüncü evliliği, Ulvi Alacakaptan'ın babası turizmci Ercüment Hakkı Alacakaptan ile 18 yıl sürdü. 90'lı yılların sonunda oyunculuğa döndü ve birkaç dizide rol aldı.

Usta oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Ulvi Alacakaptan, Koronavirüs, Kadıköy, Rum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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