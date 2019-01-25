Son Dakika Haberleri: Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

3 saat önce

Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

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