Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
3 saat önce
Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyorİSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.
Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor
İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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