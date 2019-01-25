Son Dakika Haberleri: Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı

Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı

3 saat önce

Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldıİSTANBUL - Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı
Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı

İSTANBUL - Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

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