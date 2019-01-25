Usta Oyuncu Ayşen Gruda Son Yolculuğuna Uğurlandı
3 saat önce
Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı Cenazeye TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldıİSTANBUL - Pankreas kanseri nedeniyle Çarşamba günü hayatını kaybeden Usta oyuncu Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:31 Kaynak: İHA
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Usta Oyuncu Ayşen Gruda, Son Yolculuğuna Uğurlandı
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