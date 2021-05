Usta oyuncu Charles Grodin yaşamını yitirdi

Ölüm haberini Grodin'in oğlu Nicholas duyurdu. The New York Times'a açıklama yapan Nicholas Grodin babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun unutulmaz filmleri arasında "Midnight Run", "The Woman in Red", "Heaven Can Wait" sayılabilir.

Midnight Run'da Robert de Niro ile boy gösteren Grodin, Polanski'nin Rosemary'nin Bebeği filminde de başroldeydi. King Kong'un 1976 versiyonunda da gördüğümüz ünlü oyuncu The Great Muppet Caper, Dave ve Clifford'da da oynadı.

Broadway'de de boy gösteren Grodin "Same Time, Next Year" ile uzun yıllar sahnelerde kaldı.

Radyo ve TV geçmişi de dolu dolu olan ünlü oyuncu FX dizisi Louie gibi birçok yapımın senaryosunu yazdı.