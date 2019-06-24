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USTA OYUNCU ENİS FOSFOROĞLU İÇİN HALDUN TANER SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLEDİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYOR-İSTANBUL-DHAGeçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi.

USTA OYUNCU ENİS FOSFOROĞLU İÇİN HALDUN TANER SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLEDİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYOR-İSTANBUL-DHA
Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve sevenleri katıldı.

KIZI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Sinema ve tiyatro oyuncusu Enis Fosforoğlu, cumartesi akşamı geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törende sanatçının kızı Seren Fosforoğlu ve oğlu Eren Fosforoğlu gözyaşlarını tutamadı. Törende İBB Şehir Tiyatroları Gene Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Sanatçı Hamdi Alkan, Oyuncu Çiçek Dilligil, tiyatrocu Nedim saban ile beraber dostları, sevenleri ve yakınları törene katıldı. Saygı duruşunun bulunulmasıyla başlayan tören, Fosforoğlu'nun ailesi ve yakınlarının konuşmasıyla devam etti. Fosforoğlu'nun cenazesi, yapılan törenin ardından öğle namazını müteakip Moda Camii'nden kılınana cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cenazeden görüntü
-Cenaze üzerine örtülen Galatasaray bayrağı
-Kızı ve oğlunun taziyeleri kabul etmesi
-Törene gelenlerden görüntü
-Kızı ve oğlunun konuşması
- Süheyl Uygur'un konuşması
-Tiyatrocu Nedim Saban'ın konuşması
-Sanatçı Suna Keskin'in konuşması
-Saygı duruşu
-Dua edilmesi
-Genel ve detay görüntüler
 


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:23 Kaynak: DHA
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