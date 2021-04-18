Usta oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi

Türk film ve dizilerinin usta oyuncusu 81 yaşındaki Erol Demiröz, hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini duyuran Ankara Sanat Tiyatrosu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Erol abimizi kaybettik" ifadeleri kullandı.

"BENDEKİ YERİN ÇOK BAŞKAYDI"

Erol Demiröz'ün vefat haberi sonrası Mahsun Kırmızıgül'den de açıklama geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Kırmızıgül, "Tiyatro ve sinema dünyasının ustası Erol Demiröz vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşehirlimi kaybettik. Ahhh Erol baba ah.. Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız..." dedi.