Usta oyuncu Erol Keskin için tören - Son Dakika

ÜNLÜ oyuncu Erol Keskin için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

89 yaşında hayatını kaybeden Erol Keskin için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'de düzenlendi.

Törene, eşi Suna Keskin , 62 yıllık arkadaşı ve komşusu ünlü oyuncu Göksel Kortay , kardeşi Cengiz Keskin , sahne arkadaşı Füsun Erbulak ve çok sayıda seveni ile öğrencileri katıldı. Usta oyuncunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında sevenleri saygı duruşunda bulundu. Eşi Suna Keskin "Erol Keskin, Türk Tiyatrosu'nun ahlakıydı. Benim 60 yıllık eşim, arkadaşım, hocamdı. İnanın çok acı, çok kıymetliydi, çok değerliydi bunu sadece ben söylemiyorum. Son on yıldır ne yazık ki çok rahatsızdı. 10 yıldır ben, çok önemli çok değerli bir aktörle hayatımı en zor ama en güzel rolünü oynadım" dedi.

"HEM CİDDİYDİ HEM ÇOK KOMİKTİ" Cenaze törenine katılan Erol Keskin'in sahne Arkadaşı Füsun Erbulak ise "Erol Keskin'le çok oyunda oynadım. Onunla turnelerde çok çok eğlendim. O hem ciddiydi hem de çok komikti. O ciddiyetiyle de çok komik bir insandı. Çok kültürlü görgülü bilgili bir insandı" diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN ONU ANTHONY HOPKİNS İLE KARŞILAŞTIRIRDIK" Erol Keskin'in yakın arkadaşı Göksel Kortay, "62 yıllık dostum o günden beri hayat yolunda hep birlikte yürüdük. Hep çok yakındık. Aynı zamanda komşumdu. Bu ülkenin yetiştirdiği en önemli, en büyük ustalardan biriydi. Muhteşem bir oyuncuydu. Zaman zaman onu Anthony Hopkins'le karşılaştırırdık. Bana göre gördüğüm oyunlarda Erol, Anthony Hopkins'ten daha iyi oynuyordu. O kadar büyük bir sanatçıydı" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından usta oyuncunun cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü.