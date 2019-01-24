Son Dakika Haberleri: Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü (2)

Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü (2)

1 saat önce

'ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, SAPASAĞLAMIM'Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak, yaklaşık 2 haftadır tedavi gördüğü ve 28 Ocak'taki doğum günü için bugün sürpriz kutlama düzenlenen Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde DHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Usta Oyuncu Eşref Kolçak'a Hastane Odasında Sürpriz Doğum Günü (2), System.String[]
'ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR, SAPASAĞLAMIM'

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Eşref Kolçak, yaklaşık 2 haftadır tedavi gördüğü ve 28 Ocak'taki doğum günü için bugün sürpriz kutlama düzenlenen Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Nefes almakta zorluk çektiği için hastaneye başvurduğunu anlatan Kolçak, "Allah'a çok şükür, beni tedirgin edecek herhangi bir rahatsızlığım yok. Biraz nefes almakta zorluk çektim, hastaneye gittik. Dediler ki 'Akciğeriniz su toplamış'. Onun için hemen beni Bursa'ya sevk ettiler. 1 litreden fazla su alındı. Onun tedavisi, başka herhangi bir rahatsızlığım yok. Allah'a çok şükür, sapasağlamım, ayaktayım, konuşabiliyorum. Bütün değerli seyircilerimden özür dilerim. Lütfen, yalan ve yanlış haberlerle kendinize üzüntü yapmayın. Sağlamım, daha da sağlıklı olarak yine karşınıza geleceğim. Beraber çalışmalarımız da olacak inşallah" dedi.

Sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlere de üzüldüğünü dile getiren Kolçak, "Yanlış haber yazan arkadaşlar, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor, anlamıyorum. Yalan, yanlış, seyirciyi üzecek şeyler yapılması ustalık mı? Hakikat olan şeyleri yazın, aksini iddia etmiyorum. Varsa ben derim ki 'Bu rahatsızlığım var', niye çekineyim?" diye konuştu. Resmi olarak tedavisinin bugün sona erdiğini; ancak kendisini zinde hissettiği gün hastaneden ayrılacağını kaydeden Eşref Kolçak, sevenlerine seslenerek, "Hepinizi çok seviyorum; çünkü ben sizlerin sayesinde ayaktayım. Daha birçok zaman beraber olacağız" dedi.

Serkan AKKUŞ-Feyzi SARIKAYA/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:48 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Bursa, Eşref Kolçak, Güncel
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