Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti - ARŞİV 2

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti - ARŞİV 2

4 saat önce

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Eşref Kolçak, hayatını kaybetti - ARŞİV 2, System.String[]
YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, bugün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:47 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Bursa, Eşref Kolçak, Güncel
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