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Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak - Son Dakika

Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

03.02.2022 19:30
Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in ismi, Bodrum'da bir park ve caddeye verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik'in ismi, Bodrum'da bir park ve caddeye verilecek.

Bodrum Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Merkezi'nde Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Fatma Girik'in adının, yaşadığı mahalle olan Torba'daki İnönü Caddesi'nde bulunan park ile yanındaki 3015 numaralı sokağa verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Aras, yaptığı konuşmada, Fatma Girik'in ismini çok sevdiği Bodrum'da yaşatacaklarını söyledi.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, usta oyuncunun cenazesi Bodrum'da 24 Ocak'ta toprağa verilmişti.

Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak
Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak
Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

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Fatma Girik, Ahmet Aras, Yeşilçam, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak - Son Dakika
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