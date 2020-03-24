Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor - Son Dakika Magazin

Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor

6 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, korona virüse karşı "evde kal" çağrısına uyuyor.

Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, korona virüse karşı "evde kal" çağrısına uyuyor. Bodrum'daki evinden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu daha önceki rahatsızlıklarından dolayı da yürümekte güçlük çekiyor. 77 yaşındaki sanatçı, fizik tedavisini de evinde görmeye başladı.


Türkiye'de ve dünyada "evde kal" çağrısına uyan birçok ünlü isim gibi Fatma Girik, korona virüsünden korunmak bir süredir Torba Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmama kararı aldı. Girik'in evinde dezenfekte işlemi yaptırdığı ve beraber yaşadığı 98 yaşında hasta olan annesi Münevver Girik için de önlemler aldığı öğrenildi. Kalça ameliyatından dolayı yürüme güçlüğü çeken ve fizik tedaviye giden Girik'in tedavisine evinde devam ettiği öğrenildi.


Başkan Aras'tan ziyaret


Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'da usta oyuncuyu evinde ziyaret ederek aldığı önlemlerden dolayı teşekkür etti. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Aras, ihtiyaçları olduğu zaman çağrı merkezini araması halinde Bodrum Belediye ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini anlattı. Aras, evinde kalan tüm büyüklerinin yanında olduğunu ve 24 saat Belediye ekiplerinin hizmet verdiğini Girik'e anlattı. Girik ise tüm halkın bu çağrıya kulak vermesini özellikle yaşlı kesimin kesinlikle evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Girik, ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek kurallara uyulması gerektiğini yoksa bu virüsün daha da çok yayılabileceğini söyledi.


Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Fatma Girik'in sohbet ederken uyulması gereken kurallardan biri olan konuşma mesafesine de dikkat ettikleri görüldü. - MUĞLA

Fatma Girik, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: İHA

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