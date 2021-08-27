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Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

27.08.2021 10:47
Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası'ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kansere yenik düşen oyuncu, dün Kuşadası'ndaki Davutlar Hikmet Bayrak Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden sanatçının eşi Sabriye Tezer, Çekmez'in "Nerede ölürsem beni oraya defnedin" dediğini anlattı.

Kızı Aslı Çekmez de "İyileşiyordu. Kilo da almıştı son zamanlar. Gırtlağında bir tümörü vardı, onunla uğraşıyorduk. Kalbi durdu, kurtaramadık" dedi.

Usta oyuncu <a class='keyword-sd' href='/metin-cekmez/' title='Metin Çekmez'>Metin Çekmez</a> son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi...

AHU SUNGUR

Metin abiciğim çok kral adamdın… Sohbetlerimiz hep aklımda. Seninle karşılıklı oynamak benim için şerefti… Babacan tavrın gönüllerde taht kurardı. Mekanın cennet olsun çok üzgünüm.

CEM DAVRAN

Ah Metin abim, güzel abim. Nur içinde yat Darülbedayi'nin şık delikanlısı.

YELİZ ŞAR

Çok üzgünüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

ERAY DEMİRKOL

Güle güle Metin Çekmez… Sümer Tilmaç'a Suna Pekuysal'a Abdullah Yüce'ye İhsan Devrim'e Aytaç Yörükaslan'a selam söyle bizlerden. Çok üzgünüm…

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez, abisi Dinçer Çekmez'in 12 Mart 2013 tarihindeki cenazesinde duyguları böyle anlatmıştı...

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.

Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez, Tarık Akan, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen'in rol aldığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı...

Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez,  yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim'  filmi ile beyazperdeye adım attı.

Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

Metin Çekmez, 2011 yılında rol aldığı  'Adını Feriha Koydum' dizisinde başrolleri Vahide Perçin, Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile paylaşmıştı...

Metin Çakmez'in rol aldığı bazı yapımlar:

Oyunları:

Osmangiller

Pinokyo

Bir Kavuk Devrildi

Yarısı

Othello

Utanç Duvarı

Hapşırıklı Kral

Utanç Dünyası

Bir Gelin Geldi

Çınar Dede ile Ihlamur Nine

Büyük Otmarlar

Kezban

Allah'ın Dediği Olur

Dişi Kuş Tehlikeli Güvercin

Kahvehane Hançer

Kıskanç

Gecenin Kulları

Moliere ya da Kara Komplo

Koca Sinan

Coriolanus

Robenson Ölmemeli

Hamlet

İsyancılar

Zalamea Kadısı

Sultan Gelin

Kuş Operasyonu

Kanlı Nigar

Perşembenin Hanımları

Fotoğrafçı

Önce İnsan

Sabaha Az Kala

Çil Horoz

Münasip Bey'in Dünya Evi

Bir Şehnaz Oyun

Gülme Komşuna...!

Aydınlanma Ateşi

Batı Rıhtımı Eskici Dükkanı

Ağrıdağı Efsanesi

Ayrangeven

Dizi ve Filmleri

Kaderimin Yazıldığı Gün - Ziya Yörükhan - 2014

20 Dakika - Necmettin Solmaz - 2013

Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu - Rıza Yılmaz - 2012

Leyla'nın Evi - 2012

Adını Feriha Koydum - Rıza Yılmaz - 2011

Binbir Gece : Kudret Sabancı - Burhan Evliyaoğlu - 2006

Kuşdili - 2006

Büyük Buluşma - 2006

Köpek (dizi) : Cem Akyoldaş - 2005

Yürek Çığlığı - 2004

Zümrüt (tv filmi) - 2004

Baba (dizi) - 2003

Komser Şekspir : Sinan Çetin - 2000

Güvercin (film) - 1999

Kurtuluş (dizi) : Ziya Öztan - 1996

İz : Yeşim Ustaoğlu - 1994

Zirvedekiler - 1993

Süper Baba - 1993

Gölge Oyunu : Yavuz Turgul - 1992

Siyabend-ü Xece - 1991

Sis : Zülfü Livaneli - 1987

Kurtar Beni - 1987

Kurbağalar : Şerif Gören - 1985

Atla Gel Şaban - 1984

Namuslu : Ertem Eğilmez - 1984

Firar - 1984

Boşver Arkadaş -1974

Yalancı Yarim - 1973

Tatlı Dillim : Ertem Eğilmez - 1972

Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Metin Çekmez son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin


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