Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına Feyza Çıpa koştu!

Şarkıcı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa'nın aşkı 2012'de birlikte oynadıkları 'Huzur Sokağı' dizisinin setinde başlamıştı. O dönem rol arkadaşları, 50 yıllık tiyatro sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu ile dost olmuşlardı.



Fırtınalı bir aşk yaşayan çifti tanıştıran, her kavgalarında barıştıran, 2.5 yıl önce de nişan yüzüklerini takan Nilgün Kasapbaşıoğlu'ydu.



Büyükler için alışveriş



Feyza Çıpa önceki gün Nilgün Kasapbaşoğlu'nun, Zekeriyaköy'deki evinin önünde görüntülendi. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Çıpa "Nilgün Hanım 65 yaşında olduğu için sokağa çıkmıyor. İlaçlarını ben alıyorum" dedi.



Pencereden muhabirlere seslenen Kasapbaşoğlu "21 gün oldu evdeyim, sağ olsun böyle genç dostlar yardım ediyorlar. Kutsi ile Feyza ilaçlarımı alıp getiriyor. Geçen gün de 10 tane ekmek getirdiler. Hala onları yiyorum. Ne mutlu bana ki, güzel insanlar biriktirmişim" dedi.



Bu sözler üzerine duygulanan Feyza Çıpa "Nilgün ablaya ilaç getirdin yakaladınız beni. Aile büyüklerimizi asla ihmal etmiyoruz. Her gün arayıp soruyoruz. Alışverişlerini yapıyoruz" dedi.



Düğün tarihi belli değil



Umarım bu zor günleri de atlatırız diyen Çıpa, 'Evde yemek yapıyoruz bir şeyler izliyoruz bu şekilde vakit geçiriyoruz. Kutsi ile beraberiz, düğün tarihimiz belli değil kader kısmet artık bakalım' ifadelerini kullandı.