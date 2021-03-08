Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti (2)

USTA oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

USTA oyuncu Rasim Öztekin , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Ölüm haberini alan çok sayıda oyuncu arkadaşı hastaneye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi. Bu arada, Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi. Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Bu arada, Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi. Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral , "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.

- İstanbul - İstanbul

Son Dakika

Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes'i sürekli oynatma sözü verdi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı