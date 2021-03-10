Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı

10.03.2021 15:37
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze namazı kılınan Öztekin, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Öztekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile Seksenler dizisi oyuncuları ve set ekibinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

"Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasim Öztekin'in her evde sevgi ve saygıyla izlenen usta bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Usta bir sanatçımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenabıhak taksiratlarını affetsin. Milletimize, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öztekin'in çok sevilen bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, "Her eseriyle evlerimize ailemizden biri gibi konuk oluyordu. Kendisini ailemizden biri gibi görüyorduk, artık kalbimizde ailemizin bir ferdi olarak yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve partimiz adına tekrar taziyelerimizi iletiyoruz. Allah rahmet eylesin, milletimizin ve sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileyerek, "Sanat camiamızın önemli aktörlerinden birisiydi. Özellikle geleneksel sanatlarda, tiyatroda önemli bir yeri vardı. Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Öztekin'in Türk tiyatrosunun en sevilen simalarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli bir isimdi, minnetle anıyoruz. Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun. Ama şu bir gerçek ki onu hatırladıkça ruhumuzda, kalbimizde yüzümüzde bir tebessüm olacak. Yolu açık olsun."

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da Öztekin'in vefatının sanat dünyası için çok acı bir kayıp olduğunu belirterek, "Çok iyi bir arkadaş, güzel bir insandı. Çok fazla seveni vardı. Herkesin başı sağ olsun. Anılarımızda güzelliğini ve ustalığını yaşatmaya çalışacağız. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Rasim Öztekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Öztekin'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Rasim Öztekin, AK Parti, Cenaze, Mevla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bitlis'te şehit olan 11 askerimizin isimlerini maskeye basıp satışa çıkaran Konyaspor, tepkiler sonrası ürünlerin satışını durdurdu 40 kiloluk dev yayın balığı bin 200 liraya satıldı Ayrılık kararının ardından Belhanda cephesinden ilk açıklama geldi: Yasal olarak bunu yapamazlar Myanmar'da rahibe polislerin önünde diz çöküp "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Resulayn'da, PKK'nın karargâh olarak kullandığı okulun bodrum katında tünel bulundu Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'e veda ederken kelimeler boğazına düğümlendi Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, Apartman boşluğuna düşüp yaşamını kaybeden kadının, "Beni affet kızım" yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı         
15:14
Bahçeli, 'eve dön' çağrısı yaptığı Akşener'e sert sözlerle yüklendi: Bir kadının bu denli ayıplı dil kullanması rezilliktir Bahçeli, 'eve dön' çağrısı yaptığı Akşener'e sert sözlerle yüklendi: Bir kadının bu denli ayıplı dil kullanması rezilliktir         
14:48
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan IKBY'ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz         
13:59
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti Hesabına yanlışlıkla yatan 19 bin lirayı sahibine teslim etti         
12:15
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak         
11:18
Otomobilin çarpmasıyla ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar faturası gönderildi Otomobilin çarpmasıyla ölümden dönen kadına 13 bin TL'lik hasar faturası gönderildi         
11:06
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 15:59:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei