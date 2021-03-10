Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bir süredir kalp yetmezliğiyle mücadele eden, ancak geçirdiği son rahatsızlığında kalbine yenilen usta oyuncu Rasim Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Öztekin için ilk tören profesyonel sanat hayatına başladığı Beyoğlu'ndaki Ses Sineması'nda yapıldı. Rasim Öztekin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rasim Öztekin birçok tiyatro oyunuyla, dizi ve sinema filminde oynadı; unutulmaz rollere imza attı.

-İHA-