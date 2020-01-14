Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti - Son Dakika

Usta oyuncu Recep Aktuğ hayatını kaybetti
6 saat önce
USTA oyuncu Recep Aktuğ 65 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
USTA oyuncu Recep Aktuğ
65 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan, Aktuğ'a KOAH
teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ'un sosyal medya hesabından "Recep Aktuğ vefat etmiştir....Tüm sevenlerinin başı sağ olsun....ö mesajı yayımlandı. Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim" mesajını paylaştı.
- İstanbul
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