USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

7 saat önce

İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı.

USTA OYUNCU RECEP AKTUĞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]
- İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu ve müzisyen Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı.

İki yıldır KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ (65) dün hayatını kaybetti. Aktuğ için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aktuğ'un ailesi, yakınları ve şarkıcı Candan Erçetin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Kızmaz, müzisyen Baha Boduroğlu ile birçok kişi katıldı.

Aktuğ'un kızı Zeynep Aktuğ ve eşi Gül Aktuğ taziyeleri kabul etti. Gül Aktuğ, eşinin tabutunun başında "Arkandan çok ağladım senin" dedi

Recep Aktuğ'un cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"O KURTULDU DA BEN NE YAPACAĞIM"

Recep Aktuğ'un eşi Gül Aktuğ, "Ne söyleyeyim ki, çok üzgünüm. 40 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim, ne söyleyebilirim ki. KOAH tedavisi görüyordu. Çok çekti o, bir sene kadar falan baya çekti. O kurtuldu da ben ne yapacağım diye çok merak ediyorum" dedi.

"ÇOK NEŞELİ, BABACAN BİR ABİMİZDİ"

Aktuğ'un dizide oğlunu canlandıran oyuncu arkadaşı İlker Kızmaz ise, "Son bir senedir zor bir dönem geçirdi. Allah geride kalanlara sabır versin. Çok neşeli, keyifli, babacan bir abimizdi. Abi gibiydi" diye konuştu.

"SEVİLEN BİR SANATÇIYDI"

Aktuğ'un ablası Esin Aktuğ Seçkin de, "Ben en büyük ablasıyım. Çok canımızı yaktı. Çok seviyoruz onu, o bizim canımız. Bir senedir KOAH tedavisi görüyordu, kurtaramadık. Orada rahat etsin inşallah. Yapacak bir şeyimiz yok, onu hala seveceğiz. Sağ olsun bütün sanat camiası da ilgilendi. Sevilen bir sanatçıydı" ifadelerini kullandı.

"BİR MÜZİSYENİ YİTİRMEK BİR AĞACI KESMEK GİBİDİR"

Müzisyen Baha Boduroğlu ise, "Türkiye çok iyi yorumcusunu yitirdi. Sesi ve stiliyle gerçekten büyük bir eksikliği tamamlamıştı. Bir müzisyeni yitirmek bir ağacı kesmek gibidir toplumlarda. Onun için içimiz kan ağlıyor, başımız sağ olsun" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler

-Eşi Gül Aktuğ ile röportaj

-Oyuncu İlker Kızmaz ile röportaj

-Ablası Esin Aktuğ Seçkin ile röportaj

-Müzisyen Baha Boduroğlu ile röportaj

-Cenaze törenine katılanlardan detay görüntüler


- İstanbul
Recep Aktuğ, İstanbul, KOAH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: DHA
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Hayatını kaybeden oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlandı
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