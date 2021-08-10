Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti

8 ay önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti. Acı haberi senarist Bahadır Özdener sosyal medya hesabından duyurdu.

Beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olan usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi sosyal medya hesabından senarist Bahadır Özdener duyurdu. Özdener "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. EVİNDE BAYILIP HASTANEYE KALDIRILMIŞTI Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hayriye Ana rolünü canlandıran Sabina Toziya, bu senenin başında diziye verilen ara sonrası Makedonya'ya gitmişti. Burada evinde bayıldığı yere düşen 72 yaşındaki usta isim, derhal hastaneye kaldırılmıştı.

Tümör, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Ünlü oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti - Son Dakika

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