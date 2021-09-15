Usta oyuncu Şener Şen'den Meydan Tiyatrosu - Son Dakika

Usta oyuncu Şener Şen'den Meydan Tiyatrosu

Bandırmalılar saatler öncesinden meydanı doldurdu

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı kutlama programında Cumhuriyet Meydanında sahne alan Ünlü oyuncu Şener Şen binlerce kişiye 'Zengin Mutfağı" adlı oyununu sergiledi. Bandırmalılar saatler öncesinden meydani doldurdu.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü nedeniyle Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 3 günlük program ilk gününde ünlü tiyatrocu Şener Şen "Zengin mutfağı" adlı oyunuyla tiyatro severler ile buluştu. Cumhuriyet meydanında sahnelenen oyunu binlerce vatandaş dört saat öncesinden Covid önlemleri kapsamında ayrılan alana giriş yaptı. Bandırma Cumhuriyet Meydanın yapılan geniş güvenlik önlemleri ve HES Kodu sorgulaması yapılarak içeri alınan vatandaşlar ilgi ile oyunun oynanmasını bekledi. Zengin bir iş adamının köşkünde aşçı olarak çalışan bir adamın başından geçen olayları anlatan oyun sonrası Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ünlü tiyatrocu Şener Şen ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Oyunu izleyenler arasında Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan, belediye meclis üyeleri ve kalabalık bir davetli topluluğu da yer aldı. Tiyatronun sonunda ünlü oyuncu Şener Şen'e plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.