Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Serdar Gökhan: "Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor"
Son Dakika Güncel Usta oyuncu Serdar Gökhan: 'Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor' - Son Dakika

Usta oyuncu Serdar Gökhan: "Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor"

6 saat önce

Usta oyuncu Serdar Gökhan: "Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor"İSTANBUL - Sanatçı Serdar Gökhan, günümüzdeki dizilerin çoğunun toplumsal yapıya bir katkılarının bulunmadığını söyleyerek, "Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler olarak görüyorum.

Usta oyuncu Serdar Gökhan: "Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor"

İSTANBUL - Sanatçı Serdar Gökhan, günümüzdeki dizilerin çoğunun toplumsal yapıya bir katkılarının bulunmadığını söyleyerek, "Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler olarak görüyorum. Amaç bu değil. İsterdim ki yapılan projeler milletimize ışık olsun, yıkılmaya çalışılan aile yapımızı kuvvetlendirsin" dedi.

Sinema ve dizi oyuncusu Serdar Gökhan, türk dizi sektörünün son durumu ve projeleri hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Hazırlamış olduğu bazı projelerin olduğunu ve bunları hayata geçirmek istediğini dile getiren Gökhan, " Diriliş Ertuğrul'dan sonra bir de Kut-ül Amere diye bir proje yaptım. Onun arkasından 'Türkler Geliyor Akıncılar' diye bir sinema filmi yaptık daha vizyona girmedi. Allah nasip ederse Şubat ayında vizyona girecek. Kendi hazırlamış olduğum projelerim var. Ben zaten senelerdir senaryo yazıp çalışmalarını yapıyorum, tarihsel yönü ağır olmak üzere. En son şehitlerimizle ilgili, onların hayatlarıyla ilgili, sosyal yaşam ve aile ilişkileriyle ilgili güzel bir proje hazırladım. Her bölümü bir şehidimize ait olmak üzere dizi haline getirdim onları. Onun haricinde bir de Mehmet Akif'imizin hayat hikayesini anlatan 8 bölümlük bir dizi hazırladım. İnşallah hayata geçirirsek mutlu olurum çünkü çok emek verdim. 5-5.5 senedir uğraşıyorum onlar özelinde. Amacım onları hayata geçirmek bunlar haricinde şu an hazırda başka proje yok" diye konuştu.

"Dizi şartları ağır gelmeye başladı"

Bundan sonraki süreçte dizilerde rol almayı düşünmediğini ifade eden usta sanatçı, "Dizi olayına çok sıcak bakmıyorum artık. Çünkü yaşımı aldım, 55 senedir bu meslekteyim, 73 yaşına da geldim. Dizi çalışmalarının imkanları biraz ağır gelmeye başladı. Ama milli, tarihi bir proje olursa dişimi tırnağıma takarak onun hayata geçmesi için uğraş veririm" şeklinde konuştu.

"Şimdiki diziler birbirinin kopyası"

Günümüzdeki dizilerin bir kısmını; 'Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler' olarak nitelendiren Serdar Gökhan, "Şu an yapılan dizilerin içinde 1-2 tanesini gerçek tarihsel yönde görüyorum. Diğerleri hep birbirinden kopya çekermiş gibi aynı tarzda, topluma hiçbir şey vermeyen, hiçbir katkı sağlamayan, ne aile yapısını ne de sosyal yapıyı yönlendirebilen proje yok bence. Vakit geçirmek için yapılmış sıradan projeler olarak görüyorum. Amaç bu değil. İsterdim ki yapılan projeler milletimize ışık olsun, yıkılmaya çalışılan aile yapımızı kuvvetlendirsin. Fırsat kollayan dış güçlere karşı birlik ve beraberlik oluştursun. Bunların yapılmasını arzu ederim ama maalesef bunlar yapılmıyor" dedi.

Usta oyuncu Serdar Gökhan: Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor

Diriliş Ertuğrul, Serdar Gökhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı
Volkswagen'den Türkiye fabrikası açıklaması: Türkiye'de kurmazsak başka yerde de kurmayız Son dakika: Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu! Trump tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 05:48:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Serdar Gökhan: "Şimdiki diziler topluma bir şey vermiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]