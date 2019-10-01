Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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