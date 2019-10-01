Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

43 dakika önce

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.


Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan usta oyuncu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Tarık Ünlüoğlu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Oktay Kaynarca'nın hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu paylaşımı yürek dağladı Avcılar'daki özel halk otobüsü kazası kamerada (2)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]