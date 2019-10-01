Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti

14 dakika önce

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu vefat etti, System.String[]

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ünal Bey", "Kurtlar Vadisi"nde "Testere Necmi" karakterini canlandıran 62 yaşındaki usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu.

Tarık Ünlüoğlu, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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