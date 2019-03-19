Son Dakika Haberleri: Usta Oyuncu Ümit Yesin Öldü

Usta Oyuncu Ümit Yesin Öldü

1 saat önce

BİRÇOK dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.

Usta Oyuncu Ümit Yesin Öldü, System.String[]
BİRÇOK dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti. Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Ümit Yesin 65 yaşındaydı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

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