Usta Oyuncu Ümit Yesin Öldü
1 saat önce
BİRÇOK dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti.
BİRÇOK dizi ve sinema filminde rol alan usta oyuncu Ümit Yesin
hayatını kaybetti. Yesin'in ölümünü sanatçı arkadaşları sosyal medyada duyurdu. Ümit Yesin 65 yaşındaydı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:04 Kaynak: DHA
Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
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Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?
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