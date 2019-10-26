Son Dakika Haberleri: Usta oyuncu yıldız kenter'e anlamlı ziyaret!
Son Dakika Güncel Usta oyuncu yıldız kenter'e anlamlı ziyaret!

Usta oyuncu yıldız kenter'e anlamlı ziyaret!

52 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve parti yöneticileri bir süredir evinde tedavi gören 91 Yaşındaki tiyatro ve sinema sanatçısı Yıldız Kenter'i ziyaret etti.

Usta oyuncu yıldız kenter'e anlamlı ziyaret!, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği, Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden 91 yaşındaki Yıldız Kenter'in Beşiktaş Bebek'teki evinde bugün önemli ziyaretçileri vardı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Kenter'i evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygulanarak teşekkürlerini ileten usta oyuncu Yıldız Kenter, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a görevlerinde başarılar dilerek duygu ve temennilerini iletti.

Başkan Akpolat da ziyaret sırasında Yıldız Kenter'in Türk sinema ve tiyatrosuna verdiği öneme değinerek sosyal medya hesabından duygularını şu ifadelerle paylaştı.'' Bugün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve yöneticilerimizle beraber Bebek Mahallemizden komşumuz, tiyatro ve devlet sanatçımız, UNICEF Türkiye iyi niyet elçimiz Yıldız Kenter'i tedavi gördüğü evinde ziyaret ettik '' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Yıldız Kenter, İstanbul, Magazin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
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