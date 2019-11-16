Usta oyuncular Bedia Ener ve Cihat Tamer'e Kristal Çınar Onur ödülü

Bilecik'te İkinci Bahar adlı oyun seyirciyle buluştu

BİLECİK - Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında İkinci Bahar adlı oyun sahne alırken, usta oyuncular Bedia Ener ve Cihat Tamer'e Kristal Çınar Onur ödülünü layık görüldü.

Bilecik Belediyesi Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcıları Melek Mızrak Subaşı, Recep Gırça, Özgür Algın ve çok sayıda tiyatro severler seyretti. Cihat Tamer, Bedia Ener gibi usta isimlerin sahne aldığı oyun sonrasında Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, usta oyuncular Bedia Ener ve Cihat Tamer'e Kristal Çınar Onur Ödülünü takdim etti. Bilecik'te tiyatro severler için güzel bir eserin sahnelendiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı oyunculara teşekkür etti.

"Bilecik'in harika bir tiyatro izleyicisi var"

Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden usta oyuncu Cihat Tamer, Bilecik'in harika bir tiyatro izleyicisi olduğunu belirterek, "Öncelikle belediye başkanımız Semih Şahin'e bizleri Bilecik'teki tiyatro severlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bilecik'te tiyatroya ilişkin güzel bir alt yapı var. Bizler de çok keyif alarak oynadık. Bir daha Bilecik'e gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha çok kez Bilecik sahneye çıkmayı istiyoruz"

Tiyatro Oyuncusu Bedia Ener ise bundan sonrada Bilecik'te sahneye çıkmak istediklerini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik. Buraya gelmek, burada sahneye çıkmak ve Bileciklilerle olmak çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şehriniz ve harika bir seyirciniz var. Oyuncular için her şey güzel düşünülmüş ve hazırlanmış. Çok güzel ağırlandık. Onur Ödülüne de layık görüldüğümüz için ayrıca mutluyuz. Zaten sanatçılar olarak bizlerin en büyük isteği alkış ve memnun edilmek. Bizler de çok memnun olduk" dedi.

Oyuncu Dost Elver ise; daha önce Bilecik'e birçok kez oynamak için geldiğini belirterek, bütün tiyatroseverlere teşekkür etti.