Son Dakika Haberleri: Usta oyunculara taş çıkardılar
Son Dakika Güncel Haber

Usta oyunculara taş çıkardılar

1 saat önce

Eskişehir' Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu, büyük beğeni ile izlendi.

Usta oyunculara taş çıkardılar, System.String[]
Eskişehir' Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu, büyük beğeni ile izlendi.

Üstün performanslarıyla dikkati çeken öğrenciler adeta usta oyunculara da taş çıkarttı. Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Fransız yazar Moliere'in 'Cimri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi salonunda gösterime giren oyun büyük beğeniyle izlenirken öğrenciler gösterdikleri üstün performansla da tam not aldı. Saat 21.15'de başlayan oyuna; birçok öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Seyirciler tarafından tam not alan oyundan önce, okul öğrencileri tarafından kısa bir müzik şöleni yapıldı. Moliere'in yazdığı ve Muzaffer Çil Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenleri Emel Ergün ve Seval Canıtez ile müzikte de Sertaç Cındık'ın yönettiği oyunda, oyuncular lisenin öğrencilerinden oluşturuldu. Tek perdelik oyunda, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen, çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adamın kişiliğine uygun kusurlu davranışları, komedi tarzında sergilendi.

Okul Müdürü Mehmet Örs oyun sonrası yaptığı konuşmada öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilere teşekkür ederek "Yaklaşık bir senedir bu oyun üzerinde öğretmen ve öğrencilerimiz çalışıyor. Çok emek harcadılar. ve bugün de gördük ki emeklerinin meyvesini aldılar. Hepsini canı gönülden kutluyorum" dedi.

Tiyatro gurubunda yer alan oğlu Arda Çam'ı pürdikkat izleyen Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam, gösteri sonunda tüm öğrencileri de tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
Eskişehir, Anadolu Lisesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu TMSF, Yunus Emre Termik Santrali'ni satışa çıkarıyor Son dakika! Beşiktaş'ta, çalışanları darp eden mülk sahibi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usta oyunculara taş çıkardılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]