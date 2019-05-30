Usta oyunculara taş çıkardılar

Eskişehir' Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu, büyük beğeni ile izlendi.

Eskişehir' Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergilediği tiyatro oyunu, büyük beğeni ile izlendi.



Üstün performanslarıyla dikkati çeken öğrenciler adeta usta oyunculara da taş çıkarttı. Muzaffer Çil Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Fransız yazar Moliere'in 'Cimri' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi salonunda gösterime giren oyun büyük beğeniyle izlenirken öğrenciler gösterdikleri üstün performansla da tam not aldı. Saat 21.15'de başlayan oyuna; birçok öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı. Seyirciler tarafından tam not alan oyundan önce, okul öğrencileri tarafından kısa bir müzik şöleni yapıldı. Moliere'in yazdığı ve Muzaffer Çil Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmenleri Emel Ergün ve Seval Canıtez ile müzikte de Sertaç Cındık'ın yönettiği oyunda, oyuncular lisenin öğrencilerinden oluşturuldu. Tek perdelik oyunda, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen, çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adamın kişiliğine uygun kusurlu davranışları, komedi tarzında sergilendi.



Okul Müdürü Mehmet Örs oyun sonrası yaptığı konuşmada öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilere teşekkür ederek "Yaklaşık bir senedir bu oyun üzerinde öğretmen ve öğrencilerimiz çalışıyor. Çok emek harcadılar. ve bugün de gördük ki emeklerinin meyvesini aldılar. Hepsini canı gönülden kutluyorum" dedi.



Tiyatro gurubunda yer alan oğlu Arda Çam'ı pürdikkat izleyen Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam, gösteri sonunda tüm öğrencileri de tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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