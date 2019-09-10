Son Dakika Haberleri: Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları polise haber verdi
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Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları polise haber verdi

1 saat önce

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından Kadıköy'deki evinin önünde yaşanan sessizlik sürüyor.

Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları polise haber verdi, System.String[]

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından Kadıköy'deki evinin önünde yaşanan sessizlik sürüyor. Usta oyuncunun evinin önünde basın mensuplarına konuşan yakın arkadaşı Sinem Akıneri, "Sanırım evde yalnızdı, herhalde komşuları ses alamayınca polisi çağırmış olabilir. Arkadaki evlerin güvenliği de o bilgiyi verdiler" dedi.

Kadıköy'deki evinde hayatını kaybeden usta oyuncu Süleyman Turan'ın yakın arkadaşı Sinem Akıneri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akıneri, "Süleyman abi bizim hayatımızda çok güzel bir yere sahip olarak kalacak her zaman. Benim sınıf arkadaşımdı, öyle takılırdık birbirimize. Eşimle benim çok yakın arkadaşımızdı. Çok neşeli, son derece beyefendi, çocukla çocuk, büyükle büyük olan biriydi ve herkes tarafından seviliyordu. Hatta bazen yoldan çevirirlerdi resim için hem büyükler, hem küçükler. Şahane bir insandı ama bizim topraklarda bu işler böyle hüzünlü bitiyor nedense. Dilerim gittiği yerde mutlu olur, biz onu çok çok iyi hatırlayacağız, her zaman da çok seveceğiz. En son görüşmem 1 hafta, 10 gün kadar önceydi. Bir hastalığı vardı, o hastalığın belki yaşla beraber bir takım zorluklarını yaşamaya başlamış olabilir. Ama çok dinç bir adamdı. Ne yaşlı psikolojisi, ne hasta psikolojisi hiçbir zaman onda olmadı. Gayet dirayetli bir insandı. Dolayısıyla bizimle çok konuşmak istemezdi bu tarz meseleleri. Çok erken oldu aslında. Her ölüm erken ama bizim için çok daha erken oldu çok sevdiğimiz biri olduğu için. Cenazeyle ilgili, Mezarlıklar Müdürlüğü yarın öğlen Şakirin Camisi'nden kaldırılacağını söyledi. Aile onay vermiş çünkü. İki kez teyit ettik, şu andaki bilgimiz bu yönde. Şu anda adli tıpta olduğunu söylediler. Sanırım evde yalnızdı, herhalde komşuları ses alamayınca polisi çağırmış olabilir. Arkadaki evlerin güvenliği de o bilgiyi verdiler bize" dedi.

(İHA)

Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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