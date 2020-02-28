"Usta" oyunu Bilecik'te sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Usta' oyunu Bilecik'te sahnelendi - Son Dakika

"Usta" oyunu Bilecik'te sahnelendi

6 saat önce

Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği ve Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatından kesitlere yer verilen "Usta" isimli tiyatro oyunu, Bilecik'te sahnelendi.

Tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği ve Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatından kesitlere yer verilen "Usta" isimli tiyatro oyunu, Bilecik'te sahnelendi.

Şeyh Edebali Kongre ve Kültür Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şubesi organizasyonunda 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan programda sahnelenen oyun, ilgi gördü.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yenilmez'e ve sahne arkadaşlarına oyun sonunda takdim etti.

Yenilmez, oyunun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ne olursa olsun geçmiş ile bağın asla koparılmaması gerektiğini söyledi.

Kültürel bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yenilmez, "Abdülhamid Han'ı anlayamazsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni anlayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Abdülhamid Han'ın açtığı okullardan mezun oluyorlar. Kültürel bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Abdülhamid Han ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Avrupa'da çizilen karikatürlerin aynı olduğunu vurgulayan Yenilmez, "Dünkü hesapla bugünkü hesap aynı. Dün bu hesabı ecdat bozdu, bugün biz bozmakla da kalmayıp, zaferler neticelendirmek zorundayız." dedi.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu toprakları, Söğüt ve Bilecik'i layıkıyla anlatamadıklarını, bu durumun her zaman kendisinde bir uhde olarak kaldığını ifade eden Yenilmez, şunları kaydetti:

"2020-2023 sürecinde Bilecik aslında bugün Afrin'de, Filistin'de, El Bab'da ve İdlib'de ne yaşanıyorsa, onun kitabı burada yazılmış. 81 milyonun gençlerine, Bilecik'i, Şeyh Edebali Türbesi'ni göstermemiz lazım. Düşman öyle bir düşman ki bizim rüyamızı gördüğümüz yere bile tahammülü yok. Bilecik'e en fazla eseri olan Abdülhamid Han, Bilecik'e çok farklı güveniyor. Kendisine yapılan suikast neticesinde, canını emanet edecek insanları Bilecik'ten çağırıyor. Bilecik'e ve Söğüt'e çok yatırımlar yapıyor."

Usta oyunu Bilecik'te sahnelendi

Bilecik, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:30 Kaynak: AA
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