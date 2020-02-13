Usta radyoculara Dünya Radyo Günü'nde ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Usta radyoculara Dünya Radyo Günü'nde ödül - Son Dakika

Usta radyoculara Dünya Radyo Günü'nde ödül

6 saat önce

Radyoculuğa yıllarını veren usta isimlere ödülleri Dünya Radyo Günü'nde takdim edildi.

Usta radyoculara Dünya Radyo Günü'nde ödül, System.String[]

Radyoculuğa yıllarını veren usta isimlere ödülleri Dünya Radyo Günü'nde takdim edildi. Gecede, usta isimler ödüllerini alırken geleceğin radyocularına da sertifikaları takdim edildi.


13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne radyoculuğa emek vererek yıllarca dinleyicilerin kulaklarına ulaşan isimler Esenler'de buluştu. Esenler Belediyesi'nin Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği program radyonun geçmişini anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Ardından sektörde 20'nci yılını kutlayan çok sayıda isme ödülleri verildi. Gecede Afrikalı Ali olarak bilinen Ali Şentürk, Cem Arslan, Gönül Dostu Şener, Hopdedik Ayhan, Kadir Çetin, Meltem Sezenler, İlker Saygı, Fikret Kocamaz, Cenk Alptekin, Hilal Özgani, Utku Erdoğan, Bülent Baygül, Doğan Öncel, Serdar Gökalp, Turan Canik gibi isimler ödüle layık görüldü. Cenk Sarıkaya'nın sunuculuğunu yaptığı programda usta radyocular ESEV Radyo Programcılığı Kursu ve "Radyoda Çocuk Var" programı öğrencilerine sertifikalarını takdim etti. Gecede Murat Kurşun da sevilen şarkılarıyla dinleyicilerle buluştu. Milyonların kulaklarına ulaşan ünlü radyocular, başarılarının takdir edilmesinin gururunu yaşadı.


"Sizin seslerinizi duyanlara aslında bir dünya sunuyorsunuz"


Çok sayıda insanın kulaklarına birçok noktada ulaşan radyocularının gününü kutladığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Bugün Dünya Radyocular Günü münasebetiyle aslında geçen yıl başlayan ve artık bundan sonra öyle zannediyorum ki Esenler'de bir gelenek haline gelecek önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Hepimizin zihninde efsanevi bir yeri olan o kutucuğun içinden gelen ses radyocular; o kutucuğun içinde konuşurken o kutucuğun dışında sizin seslerinizi duyanlara aslında bir dünya sunuyorsunuz. O dünyayı doğru sunarsanız tarihe ve millete karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirirsiniz" dedi.


"Bizim için sevgililer günü bugün"


Başarılı radyocu Umut Öztürk, ödüllerin mesleklerini hakkıyla yapan kişiler için her zaman bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Dünya Radyo Günü'nde aldığı ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren Öztürk, "Bugün çok özel bir gün, bizim için Sevgililer Günü bugün çünkü aşkımızı yaşıyoruz. 22 yıla adım adım ilerliyoruz. Sesimizle insanların gönlüne ulaşmanın muhteşem hazzını yaşamaya devam ediyoruz. Sesimizden tanıyorlar, sesinle görüntün uymuyor diyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Dünya Radyo Günü, Kadir Topbaş, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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