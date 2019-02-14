Usta Radyocularla 'Dünya Radyo Günü'

Radyonun önemine değinmek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla Dünya Radyo Günü olarak ilan edilen 13 Şubat, Esenler'de kutlandı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Esenler Belediyesi Başkanı M. Tevfik Göksu, Radyo 7 programcıları Umut Öztürk ve Erkan Koç, Kram FM'den Afrikalı Ali, Radyo Trafik'ten Cenk Sarıkaya ve Best Fm'den Adem Metan ve çok sayıda radyosever katıldı. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatına devam eden Radyo Esenler'in programcıları ve Türkiye'nin önemli radyocularının da katıldığı gece, sahnede gerçekleşen bir radyo programı konseptiyle düzenlendi. Programın sunuculuğunu Radyo 7 programcısı Umut Öztürk üstlendi.

RADYOCULUK YAPMAK İSTERDİM

Umut Öztürk'ün kendisine yönelttiği, "Radyoculuk yapmak ister miydiniz?" sorusunu cevaplayan Başkan Göksu, "Radyo programcısı olmak isterdim ama bu iş, zor bir iş. Mikrofonda konuşurken konuştuğunuz her bir cümleyi yüreğinizde hissetmeniz lazım. Söz, kendin yaşıyorsan çok etkilidir aksi halde saman alevi gibi söner gider. Radyoculuk bu anlamda çok zor bir iş ama bu işi yapmak isterdim" ifadelerini kullandı.

RADYO, SES ARACILIĞIYLA DUYGU AKTARIYOR

Sosyal medyaya kıyasla radyonun insanın duygularını daha iyi ifade edebildiği bir mecra olduğunu söyleyen Göksu, "Radyoda duygu kopmasını daha az görüyorsunuz çünkü muhatabının sesini duyduğun, onun da senin gibi acılarının, mutluluklarının, sevinç ve hüzünlerinin olduğunu bildiğin için onun mikrofon başındaki ritmi dinleyiciyi etkiliyor. Sanal medyada ise bu ritim yok, orası anlık bir yer. Bu açıdan hiçbir şey, Allah'ın yarattığı bu gerçek sesi yansıtmıyor" diye konuştu.

DİNLEYİCİLERİMİN MEKTUPLARINI SAKLIYORUM

Göksu'dan sonra Öztürk'ün konuğu olarak radyo sahnesine çıkan Kral FM programcısı Afrikalı Ali ise, radyoculuk kariyerine dair önemli detayları paylaşarak "Radyoda ilk başladığım günü hep hatırlarım, hangi şarkıyı çaldığımı hatırlarım. Hala dinleyicilerimin bana gönderdiği mektupları saklıyorum, bunlar beni radyoculuğa bağlayan şeyler" diye konuştu.

KONFEKSİYONCULUKTAN RADYOCULUĞA

Best FM'de program yapan Adem Metan ise, radyoculuktan önce 4 yıl kadar konfeksiyonda çalıştığını ve bu yönüyle tekstil atölyelerinde çalışan Esenlerliler'e seslenerek, "Tekstilde çalışırken kazandığım parayla bir bilgisayar aldım ve internet radyoculuğu yapmaya başladım, sonra yerel radyolar derken Alem FM'e geçtim" dedi.

Fatih Terim'le yaptığı programı unutamadığını söyleyen Metan, "Çok başarılı isimleri programımda ağırladım; ama en etkilendiğim program Fatih Terim'le yaptığım programdı. Hoca uzun zamandır yayınlara çıkmamıştı, dolayısıyla tüm televizyon kanalları yayın yaptı hakkımızda" ifadelerini kullandı.

RADYO ESENLER EKİBİNDEN MİNİ KONSER

Gecede Radyo Esenler'de program yapan isimler okudukları şarkı ve türkülerle mini bir konser verirken, okunan şiirlerle de izleyenler keyifli bir akşam yaşadı. ESEV eğitmenlerinden Erdal Şahin, Mikail Karakaya, Hüseyin Yazan ve Adnan Bektaş şarkı ve türküler seslendirirken, Tayfun Ayaz, Selman Acuce ve İbrahim İnecik de şiirler okudu.

Programın sonunda Radyo Esenler programcılarına plaket takdim edilirken, programa katılanlara da çekilişle nostaljik radyo hediye edildi.