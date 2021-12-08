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Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları sürüyor

08.12.2021 13:42
Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehrimizin önemli tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbetinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon projeleri hazırlanan Usta Şagirt Kümbetinin peyzaj çalışmalarıyla birlikte restorasyon çalışmaları devam ediyor. Usta Şagirt Kümbetini ayağa kaldırmak için yapılan çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'daki birçok tarihi eseri ayağa kaldırdıkları gibi Usta Şagirt Kümbetini de ayağa kaldıracaklarını ve çalışmaların önümüzdeki Mayıs ayı gibi tamamlanacağını söyledi.

Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Usta Şagirt Kümbetinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Usta Şagirt Kümbetinin röleve, restorasyon projelerini tamamlamıştık ve kurul tarafından onaylarını aldık. Yaklaşık bir ay önce restorasyon çalışmalarına başladık. Peyzaj düzenlemeleri için gerekli olan duvarları yaptık. Şu anda kümbetin tamamlama sürecine başladık. Kümbetteki çalışmalar devam ediyor ve inşallah bahar aylarında çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

BAŞKANIMIZ TARİHİ AYAĞA KALDIRIYOR

Battalgazi İlçesi başta olmak üzere Malatya'da birçok eseri ayağa kaldırdığı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Öngen, "Malatya'nın birçok bölgesinde sağ olsun başkanımız birçok eseri ayağa kaldırdığı gibi Usta Şagirt Kümbetini de ayağa kaldırıyor. Yüce Rabbimiz himmet edecek ki Selahattin Gürkan başkanımız Malatya'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve yüz sene sonra tarihi ayağa kaldıracak. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Meydanbaşı Mahalle Muhtarı Ramazan Şener ise, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanı olduğu günden bugüne Battalgazi'de ne kadar tarihi eser varsa hepsini ayağa kaldırmaya çalıştı ve hepsini de kaldırdı. Son kalan Usta Şagirt Kümbetini de inşallah başkanımız ayağa kaldıracak. Battalgazi'deki tarihi eserleri ayağa kaldırdığı gibi Malatya'da bulunan tarihi eserleri de başkanımız ayağa kaldırıyor. Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

Ağılyazı Mahalle Muhtarı Yaşar Adak, Başkan Gürkan'a sadece tarihi eserleri ayağa kaldırdığı için değil, Malatya'da yaptığı bütün hizmetleri için teşekkür ettiğini söyledi.

Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın'da, "2004 yılında Selahattin Başkanımız Battalgazi Belediye Başkanı olduğunda Battalgazi'nin açık hava müzesi olması için çalışmalara başladı. Bir yer kültürüyle anılır. Başkanımızda kültürel miraslarımıza sahip çıkıyor. Eserlerimize sahip çıktığı için başkanımıza mahallem ve Malatya adına teşekkür ederim. İnşallah tarihi eserler geleceğimize envanter olarak bırakılacak" şeklinde konuştu.

MALATYA'DA BULUNAN BÜTÜN TARİHİ ESERLERİN HEPSİNE EL ATTIK

Kültürel mirasların ayağa kaldırıldığını ve ecdat yadigârı olan eserlerin kendi haline terk edilmeden gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Usta Şagirt Kümbetinin projeleri kurul tarafından onaylandıktan sonra yapılan ihalenin ardından müellif firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. İlgili müellif firmanın çalışmalarını inceledik. Bilindiği gibi Malatya'da bulunan tarihi eserlere Cenab-ı Allah nasip etti hepsine el attık. Hanlarına, hamamlarına, kervansarayına, kümbetine, kışlasına, türbesine, ziyaretine, surlarına, kilisesine, Doğu Roma surlarından, Selçuklu eserlerine hepsi ayağa kaldırıldı. Usta Şagirt Kümbetinin de uzun zamandan bu yana proje çalışmalarını başlatmıştık. Yaklaşık 6 bin m2'lik bir alanda peyzaj düzenlemesi ve kümbet çalışmaları yapılıyor. İnşallah bu çalışmalarımız da bitince Malatya gerçekten de kültürel mirasın tümünün ayağa kaldırıldığı ve ecdat yadigârı olan eserlerin kendi haline terk edilmeden gelecek kuşaklara aktarma noktasındaki görevimizi de ifa etmiş oluruz.

Türkiye'deki ilk kültür envanterini mevcut standartlarına göre biz Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde yaptık. Şu anda Türkiye'ye teşmil edilen standartta Battalgazi Belediyesinde yapılan standarttır. Dolayısıyla Usta Şagirt Kümbeti de kültür envanterimizin sayfaları içerisinde yerini alacaktır. Bundan sonrada Malatya genelinde kültür ve tarihi eserlerimiz olan kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması ve korunması noktasında bütün gayret ve çabalarımızı arkadaşlarımızla birlikte göstereceğiz. Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları yapan KUDEB'de bulunan yönetici arkadaşlarımıza, Fen İşleri Daire Başkanlığımızdaki arkadaşlarımıza ve Genel Sekreter Yardımcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Mayıs ayı gibi açılışı gerçekleştiririz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Selçuklu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Usta Şagirt Kümbetinde çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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