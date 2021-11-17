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Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

17.11.2021 17:01

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor 88 yaşında hayatını kaybeden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - 88 yaşında hayatını kaybeden usta şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor.

İstanbul'daki evinde vefat eden Türk edebiyatına kattığı sayısız eserle adından söz ettiren şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Şehzadebaşı Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene usta şairin yakınları ve sevenleri katılıyor.

Cenaze töreni öncesinde gazetecilere arkadaşı Sezai Karakoç'u anlatan Prof. Dr. Turan Koç, "Bir asıl bir usulden söz eder bizim ecdadımız. Asıl olarak yani Mevlana hangi kulvarda yürüdüyse o kulvarda yürüdü. Ama sesi soluğu bize medeniyetimizden tercüme ettiği şeyler, eski toprağımızdan, havamızdan, medeniyetimizin çiçeklendiği her nere varsa bizim bilincimizi şuurumuzu oraya kadar ulaştırdı. Onları bu çağda Türkçe üzerinden kendi sesine bindirmiş bir şairimizi uğurluyoruz. Ruhu şad olsun. En çok sevdiği peygamberimizle buluşma yolculuğuna çıktı. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Karakoç, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şehzadebaşı Camii haziresine defnedilecek.

Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor

Sezai Karakoç, İstanbul, Cenaze, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta şair Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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