Usta, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu
11 dakika önce
Bağımsız Samsun Milletvekili Usta, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.
Bağımsız Samsun Milletvekili Usta, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38
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