Son Dakika Haberleri: Usta, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu

Usta, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu

11 dakika önce

Bağımsız Samsun Milletvekili Usta, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.

Usta, Samsun Büyükşehir Belediye başkanlığına aday oldu, System.String[]
Bağımsız Samsun Milletvekili Usta, "Toplumun bütün kesimlerini, bütün siyasi partileri kucaklayacağım." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 

Milletvekili, Samsun, Ekonomi
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