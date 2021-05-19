Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı

- Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

- Usta sanatçı Erol Keskin son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL - Hayatını kaybeden usta sanatçı Erol Keskin, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden usta sanatçı 89 yaşındaki Erol Keskin için İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Keskin'in cenazesi buradaki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Teşvikiye Camii'nde yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 3 yıl sonra kılınan ilk cenaze namazı olan Keskin'in cenaze namazına Erol Keskin'in eşi Suna Keskin kardeşi Cengiz Keskin ve sanatçı dostları katıldı. Cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Keskin'in tabutu, alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Dakika

Genç kızları sahil kabininde görüntüleyen sapık, tutuklandı

10 dakikada 5 farklı yeri yakıp, yakalanınca suçu hayaletlere attı

Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi

Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı

Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi! Sahildeki kutlamada kan aktı

5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar

4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın eleştirisiyle ilgili konuştu: Ne yapalım, alkış mı tutalım?