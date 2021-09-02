Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00'da Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

Şensoy'un cenazesi bugün Derya Baykal 'ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy , iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye Afganistan mesajı verdi: Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

Galatasaray'ın ödediği maaşlar çok konuşuldu! Yeni transfer sonrası bütçede rahatlama oldu

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan krizine ilişkin konuştu: Türkiye ve Katar'ın tek başına üstleneceği iş değil

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mergim Berisha, Altay Bayındır'a benzerliği ile dikkat çekti

Espor sunucusu Dora Özsoy bir kez daha vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı