Usta sanatçı Kemal Sunal vefatının 20'inci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Türk sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal vefatının 20'inci yılında mezarı başında anıldı.



Türk sinemasının usta sanatçısı Kemal Sunal vefatının 20'inci yılında kabri başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yapılan anma törenine büyük oyuncunun eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal, sevenleri ve dostları katıldı. Anma töreninde usta sanatçı için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kemal Sunal'ın ailesi ve sevenlerinin anma töreninde duygusal anlar yaşadığı görüldü. Törenden sonra basına açıklama yapan Ali Sunal ise tek tesellisinin babasını kızı Narin Sunal'la tanıştırırken evde bol bol Kemal Sunal olacağını düşünmesi olduğunu ifade etti.



"Çok zor tabi ama artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize"



Kemal Sunal'ın yokluğunun çok acı olduğunu dile getiren Gül Sunal, "Yavaş yavaş onsuz yaşamayı artık kabullenmeye başlıyorum ben. Çok zor tabi ama artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Hiç yalnız bırakmıyor sevenleri. Çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı " diye konuştu.



"Artarak devam eden çok hak ettiği bir sevgiyi görüyordur diye umuyorum"



Babasını çok özlediğini ve kendilerini bir şekilde teselli etmeye çalıştıklarını belirten Ali Sunal, "20 sene oldu. Artarak devam eden çok hak ettiği bir sevgiyi görüyordur diye umuyorum. Şimdi bizim bir heyecanımız var. Torunu oldu. Çok özledim. Tek tesellim 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken bol bol evimizde Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum. O günü bekliyorum ben de. Bir şekilde kendimizi teselli etmeye çalışıyoruz " dedi. - İSTANBUL