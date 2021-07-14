Usta sanatçı kulaklarına İnanamadı

Usta sanatçı sözleri kendisine ait olan ve İbrahim Tatlıses'ten dinlediğimiz "Ben Ne İnsanlar Gördüm" şarkısını seslendirmesi üzere Azka Müzik'ten yeni single çalışmasını yayınlayacak olan Rana'yı sahnesine davet etti.

Rana, İbrahim Tatlıses'ten dinlemeye alıştığımız şarkıyı muhteşem sesiyle yorumladı. Ahmet Selçuk İlkan: "Rana'yı sahnede dinlediğimde sesine ve yorumuna inanamadım. Alaylı olmasına rağmen olağanüstü bir ses ve yoruma sahip." dedi. Rana, şarkısının sonunda dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.