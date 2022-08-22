"Mazhar Alanson Senfoni" albümü yayınlandı - Son Dakika
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"Mazhar Alanson Senfoni" albümü yayınlandı

22.08.2022 13:40
"Mazhar Alanson Senfoni" albümü yayınlandı

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un, 50 yılı aşkın kariyerinden unutulmaz eserlere yer verdiği "Mazhar Alanson Senfoni" albümü, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Usta sanatçı Mazhar Alanson'un, 50 yılı aşkın kariyerinden unutulmaz eserlere yer verdiği "Mazhar Alanson Senfoni" albümü, müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Sony Music'ten yapılan açıklamaya göre, Alanson'un 3 Mart 2019'da şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği konser kaydı, CD formatında yayınlandı.

Albümde, söz ve bestesine Alanson'un imza attığı "Yandım", "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Buselik Makamına", "Benim Hala Umudum Var", "Bodrum", "Yapma", "Hamak", "Mecburen", "Psikopat", "Aşkın Kenarından", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Göz Yaşlarımı Bitti mi Sandın", "Tam Ortasındayım", "Sanatçının Öyküsü", "Ne Bileyim Ben", "Yaşın 19" ve "Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz?" adlı eserler yer alıyor.

Sanatçıya 40 kişilik orkestranın eşlik ettiği albümün plak formatı ise ekim ayında yayınlanacak.

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Kaynak: AA

Turhan Yükseler, Mazhar Alanson, Sony, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mazhar Alanson Senfoni' albümü yayınlandı - Son Dakika

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