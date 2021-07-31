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Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti - Son Dakika

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

31.07.2021 11:34
Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti, System.String[]

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nedret Güvenç sabaha karşı uykusunda vefat etti. Sinemanın ve tiyatronun usta ismi sanat hayatı boyunca birçok ödülün sahibi oldu.

Birbirinden önemli projelerde yar alan Güvenç 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

ECE USLU: SEN HEPİMİZİN KIYMETLİSİYDİN

Nedret Güvenç'in yeğeni oyuncu Ece Uslu, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınladı:

"Büyük teyzem Nedret Güvenç Bilgütay'ı maalesef dün sabaha karşı uykusunda kaybettik. Zorlu bir hayatın ardından kendisine harika bir hayat kurdu. Yetenekleri ve başarılarıyla donattı hayatını ve asıl benim için en önemli olanı kıymetli eşi rahmetli Okan Bilgitay ile birlikte aşklarını be aralarında ki saygıyı hiç bir zaman kaybetmeden ve o aşklarına hepimizi imrendirerek yaşadılar güzel hayatlarını. Aşkları ve birliktelikleri herkese örnek olabilecek kadar harikaydı, şimdi artık tekrar bir aradalar…. ve benim hayatımda çok önemli olan sevgili anneannem Nebile Fikriye Güvenç ile de beraberler artık ... Hepinizi çok seviyorum . Sen hepimizin çok kıymetlisiydin sevgili ve biricik teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Işığınla aydınlat gittiğin yeri…

Seni çok seviyorum. "

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

DOSTLARI YASTA

Usta sanatçının vefatı dostlarını yasa boğdu. Ünlü isimler Nedret Güvenç'in ardından duygularını şu sözlerle dile getirdiler;

IŞIL YÜCESOY

Bir ömür sanatla dimdik ayakta kalmak... Sayın NEDRET GÜVENÇ gibi çınarı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun.

SÜHA UYGUR

Nedret Güvenç… Türk tiyatrosu çok büyük bir sanatçıyı kaybetti… Başarılarla dolu altın bir devir ne yazık ki sona erdi… Sizi tanımak benim için çok büyük bir onur oldu… Tiyatro dünyasına ve Sevgili Nazan'a, Ece'ye ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum…

NİLGÜN BELGÜN

Nedret Güvenç hanımı kaybetmişiz. Cennet mekanı olsun.

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

1930 yılında dünyaya gelen Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitim aldı. Usta sanatçı daha sonra tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948'de İzmir'de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul'a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü var.

1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katılmıştır.1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye'nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır.

Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti

Kültür Bakanlığı, İstanbul, Tiyatro, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Usta sanatçı Nedret Güvenç hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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