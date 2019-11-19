Usta sanatçı Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında usta tiyatro oyuncusu Nejat Uygur, vefatının 6'ncı yıldönümünde anıldı.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan Yeşilçam Sahnede adlı gösteride Nejat Uygur'un oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ve ekibi seyircilere keyifli anlar yaşattı. Sahnelenen oyunun sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve Uygur kardeşler, sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve komedyen Nejat Uygur için hazırlanan helvaları tiyatro severlere ikram etti. Yeşilçam filmlerinin ve hafızalara yer etmiş şarkılarının mizahi yorumla aktarıldığı 'Yeşilçam Sahnede' adlı oyun seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Nejat Uygur'un çocukları Süheyl ve Behzat Uygur'un yer aldığı oyunda, Uğur Babürhan, Dilan Çıtak ve Ömer Yılmaz, Yeşilçam'ın görsel ve şarkılarını izleyicilerle paylaştı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, oyun sonrasında Uygur kardeşler ve ekibine teşekkür ederek, plaket ve Bilecik lezzetlerinden oluşan hediyeleri takdim etti. Bilecik'te güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Şahin, "Sanatçılarımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bilecik keyifli bir geceyi yaşadı. Bugün ayrıca özel bir gün. Usta Sanatçı Nejat Uygur'un tiyatro sahnelerinden ayrılışının 6. Yıl dönümü. Bizler de bu anlamda değerli sanatçımızı bir kez daha andık" ifadelerine yer verdi.

"Nejat baba beni hep gülerek anın derdi biz de öyle yapıyoruz"

Oyun sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Behzat Uygur, Bilecik'te çok güzel bir geleneğin devam ettiğini belirterek, "Nejat baba 'Beni hep gülümseyerek anın' derdi. Bu gece de onun isteği doğrultusunda gerçekleşti. Bilecik artık tiyatro kentidir, tekrar buraya geleceğiz. 'Süt Kardeşler' isimli yeni oyunumuzla buraya tekrar geleceğiz" dedi.

Süheyl Uygur ise konuşmasında Bilecik seyircisinin çok iyi olduğunu belirterek, hep birlikte güzel bir oyun sahnelediklerini sözlerine ekledi.

Uygur kardeşler Bilecikspor standını ziyaret etti

Etkinlik sonunda ayrıca Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Bilecikspor standını ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Aydın Avcı ve stant görevlileri ile bir araya geldi. Bilecik gazozu içen Uygur kardeşlere, Kulüp Başkanı Avcı tarafından forma hediye edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.