- Usta sanatçı Sermiyan Midyat, 'Eyvah Tatil' filmiyle seyirciye sürpriz yapacak

'Eyvah Tatil' filminin çekimleri, Antalya'da hız kesmeden sürüyor

Oyuncu Sermiyan Midyat:

" İlk kez böyle bir karakteri oynadığım için seyirciye sürpriz yapmak istiyorum"

" Ersin Korkut'la beraber ilk kez oynuyoruz. Çok da tatlı oluyor"

Yapımcı Mehmet Yıldırım:

" Sinema sektörüne de yatırımlarımız devam ediyor, etmeye de devam edecek"

Oyuncu Ersin Korkut:

"Filmde başıma gelmeyen kalmıyor"

ANTALYA - Başrollerinde usta oyuncu Sermiyan Midyat ve Ersin Korkut'un yer aldığı, yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda da Bülent İşbilen'in oturduğu 'Eyvah Tatil' filminin çekimleri, turizm kenti Antalya'da hız kesmeden sürüyor. Filmde canlandırdığı karakterle sürpriz şekilde ekranlarda olacağını belirten Sermiyan Midyat, "İlk kez böyle bir karakteri oynadığım için seyirciye sürpriz yapmak istiyorum. Çok da detay vermek istemiyorum ama sinemada ilk kez böyle görüneceğim" dedi.

Suat Özkan ve Hakan Aksun'un senaryosunu yazdığı 'Eyvah Tatil' filminin yapımını RNK Prodüksiyon, yapımcılığını Mehmet Yıldırım, yönetmenliğini ise Bülent İşbilen yapıyor. Komedi türünde olan filmde, zengin bir aile çocuğunun tatilde başına gelenler hikayeleştiriliyor. 2021'in Şubat ayında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosunda oyuncu, yönetmen ve senarist Sermiyan Midyat, tiyatro ve sinema sanatçısı Ersin Korkut, oyuncu Selcan Yavuz ve Atilla Pekdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdem Baş, oyuncu Gökçe Özyol ve Uğur Biçer, yapımcı Mehmet Yıldırım ve Survivor yarışmacılarından olan Yunus Emre Özden yer alıyor.

Çekim için Antalya tercih edildi

Film çekimi için Antalya'nın turizm bölgesi Kemer'i tercih eden ekip, 5 Ekim'de çekimlere başladı. Aynı zamanda çekimler, kentin tarih ve turizm destinasyonlarından biri olan Kaş ilçesinde de sürdürüldü. Film için yoğun çaba harcayan ekip, 27 Ekim'de çekimleri tamamlamayı planlıyor.

Midyat: "Biz çok eğleniyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulunan usta oyuncu Sermiyan Midyat, "Ersin Korkut'la beraber ilk kez oynuyoruz. Çok da tatlı oluyor. Filmde Ersin bir zengin çocuğunu oynuyor. Daha sonra bana bulaşma gafletinde bulunuyor. Filmimiz aksiyon-komedi, mafyatik-komedi karışımı. Burada çekimler devam ediyoruz. Biz çok eğleniyoruz, inşallah eğlendiririz de" ifadelerini kullandı.

Sermiyan Midyat'tan seyirciye sürpriz

Mafya karakterini ilk kez oynadığını kaydeden Midyat, seyircilere bir sürpriz olacağını ifade etti. Filmde rol aldığı mafya 'Vedat' karakteri hakkında bilgi veren oyuncu Midyat, "Biraz git gelleri olan bir karakter. Çok neşeli ama tehlikeli sinyalleri de veren bir karakter. Filmin sonunda yapımcımız Mehmet Bey de oyuncu olarak yer alıyor. Filmin sonunda onunla kapışıyoruz. İlk kez böyle bir karakteri oynadığım için seyirciye sürpriz yapmak istiyorum. Çok da detay vermek istemiyorum ama sinemada ilk kez böyle görüneceğim" dedi.

Filmin Antalya'da çekilmesi ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Midyat, kentin güzelliğine dikkat çekti. Midyat, güzel imkanlar içerisinde Antalya'da konakladıklarını belirterek, "Her şey dahil film çekiyoruz. Burası da ilk kez geldiğim bir tatil yöresi" diye konuştu.

"Şahane kadro var"

'Eyvah Tatil' filminin sadece kendilerinden ibaret olmadığının altını çizen Sermiyan Midyat, şu ifadeleri kullandı:

"Burada şahane bir kadro var. Yeni oyuncu arkadaşlar var, yani bir sürü oyuncu var. Filmin gerçek sahipleri ekip arkadaşlarımız, yönetmenimiz var. Gerçekten burada insan üstü çabayla çalışan kişiler var. Kostümü, sanatı, makyajı, görüntüsü, kamera grubu, seti, çaycısı, prodüksiyonu herkes çok tatlı, herkesin çok emeği var. Onların emeklerine minnettarım. Bizi burada çok güzel ağırlayan insanlar var. Film için desteklerini sunan Kemer Belediyesi'ne de teşekkürlerimi sunuyorum"

Yıldırım: "Filmde altın dişleri olan Azeri mafyayım"

Filmin hem yapımcısı, hem de oyuncusu Mehmet Yıldırım da Azeri mafyası 'Tevekkül' karakterini canlandırıyor. Senaryodan bahseden Yıldırım, "Hepimiz elmasın etrafında dönüyoruz, herkes elmasın peşinde. Ben elması bekliyorum, Sermiyan (filmdeki ismiyle Vedat) bana elması getiremiyor. Hikaye aslında bu. Ersin de (filmdeki ismiyle Tamer) istemeyerek bu elmas işinin içine dahil olmuş oluyor. Bende mafyalardan biriyim. Asıl elması bekleyen mafya benim. Sermiyan bana ulaştırmaya çalışıyor ama garibim bir türlü ulaştıramıyor. Altın dişleri olan Azeri mafyayım" dedi.

"Sektöre yatırımlarımız devam ediyor, etmeye de devam edecek"

Yıldırım, sinema sektörünü çok sevdiğini belirterek, bu işi eğlenerek yürüttüğünü kaydetti. Yıldırım, "Bu işi sevdiğim için de bana keyifli geliyor. Belki uyuyamıyoruz, uykusuz kalıyoruz gerçekten zorlukları da var ama buna rağmen çok seviyorum. Sinema sektörüne de yatırımlarımız devam ediyor. Dizi çalışmalarımız, belgesel çalışmalarımız var. Belgesel çekiyoruz, dizi projelerimiz var. Bu alandaki yatırımlarımız nasip olursa devam edecek" diye konuştu.

Antalya'nın havası kadar, insanlarının da çok sıcak olduğunu belirten Yıldırım, "Bize sahip çıktılar, bizimle ilgilendiler. Çok iyi ev sahipliği yaptılar. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok doğru bir mevsimde geldik. Çok keyifliyiz" dedi.

Yapımcı Mehmet Yıldırım, 'Aile Hükümeti' filminin hala vizyonda olduğunu ifade ederek, "Sinemalar açık. Sinemaların kapalı olduğunu zanneden insanlar var. Sinemalar hem açık, hem de güvenli. Herkesi sinema salonlarına bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldırım, konuşmasının devamında oyunculara, tüm set ekibine ve Kemer Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.

Korkut: "Filmde başıma gelmeyen kalmıyor"

Başrolü Sermiyan Midyat'la paylaşan ünlü oyuncu Ersin Korkut ise filmde 'Tamer' karakterini canlandırıyor. Oynadığı karakterin zengin bir aile çocuğu olduğunu belirten Korkut, "Tamer, okulların tatilini fırsat bilip genç tayfayı kandırıyor ve Kemer'i seçip tatil yapıyor. Filmde başıma gelmeyen kalmıyor. Elmas sağ sola gidip geliyor. Trafik kazaları oluyor ve her şey benim başıma patlıyor. Kız arkadaşıyla mutluluğu bir türlü yakalayamayan Tamer karakterini canlandırıyorum. Eğlenceli bir film geliyor" cümlelerini kullandı.

"Sermiyan Midyat'la aynı filmde rol almak güzel bir duygu"

Usta oyuncu Sermiyan Midyat'la ilk kez aynı projede yer aldığını vurgulayan Korkut, "Sermiyan ağabeyle aynı filmde rol almak güzel bir duygu. Sermiyan Midyat'ın hem yeteneği, hem de senaryodaki müdahaleleri çok iyi. Midyat'ın ufak dokunuşları filme renk getirdi. Filmi sinema vizyonunda merak ediyorum. Biz çekerken çok eğleniyoruz" dedi.

Yavuz: "Çok heyecanlıyım"

Filmde 'Ayça' karakterine hayat veren Selcan Yavuzda, "Ayça aslında masum bir karakter. Gençliğin verdiği hevesle bir yola giriyor ve başına gelmeyen kalmıyor. Aslında çok da heyecanlı. Bende çok heyecanlıyım. Bana çok destek oluyorlar. O kadar gülüyoruz ki. Biz bu kadar eğleniyoruz çekerken umarım bittikten sonra izleyenler de eğlenir" diye konuştu.