Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! Ali Demirel'den geriye güldüren skeçleri kaldı - Son Dakika

Türk izleyicisinin yakından bildiği Olacak O Kadar programında canlandırdığı karakterlele hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ali Demirel, önceki gün böbrek yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti.Demirel, bugün Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Armutalan Mahallesi Siteler Camisinde düzenlenen cenaze töreninde, Demirel'in eşi Melek, çocukları Sara ve Sun Demirel taziyeleri kabul etti. Demirel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığında defnedildi. Cenazeye, sanatçının yakınları ve sevenlerinin yanı sıra, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş ve Ali Zağlı da katıldı.



