Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı

27.09.2022 17:32

Usta sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Edremit Belediyesi’nin düzenlediği etkinliğe usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı.

Usta sanatçı Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Edremit Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe usta sanatçının çok sayıda seveni katıldı.

Usta sanatçı, yönetmen ve senarist Tuncel Kurtiz, ölümünün 9. yıl dönümünde Edremit'in Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan mezarı başında anıldı. Anma programına, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Kamuran Taşdemirel, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan katıldı. Edremit Belediyesi Kültür Müdürü Cumhur Dokur sanatçının hayatından kesitler anlattı. Ardından sanatçının sesinden şiirler dinletildi.

Sanatçının inandığı çizgide yaşadığını belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, "Usta sanatçıyı, babasının kaymakamlık yaptığı belli bir dönem yaşadığı Edremit'te anıyoruz, ruhu şad olsun. Tuncel Kurtiz'in ölümünün 9. yılında sevenleriyle dostlarıyla birlikte mezarı başındayız. Edremit Belediyesi olarak bugünkü anma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Sanatçının kabrine sevenleri tarafından karanfil bırakılmasıyla anma etkinliği sona erdi.

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Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, vefatının 9. yılında eserleriyle anılıyor Usta oyuncu Tuncel Kurtiz, vefatının 9. yılında eserleriyle anılıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Son Dakika
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