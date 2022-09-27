Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Sanatçının inandığı çizgide yaşadığını belirten Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, "Usta sanatçıyı, babasının kaymakamlık yaptığı belli bir dönem yaşadığı Edremit'te anıyoruz, ruhu şad olsun. Tuncel Kurtiz'in ölümünün 9. yılında sevenleriyle dostlarıyla birlikte mezarı başındayız. Edremit Belediyesi olarak bugünkü anma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: ANKA

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