Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız" - Son Dakika

Pandemi sürecinde zirai faaliyetlere devam eden çiftçilere İznik Belediyesi'nden destek geldi.

İznik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili açıklamada bulundu. Usta, "İznik Belediyesi olarak, milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz pandemi şartlarına rağmen üretime devam eden fedakar çiftçilerimize teşekkür etmek istedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle istişare ederek, çiftçilerimizin pazarlama imkanlarını ciddi şekilde arttıran, üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltan, dolayısıyla tarım ürünlerinin fiyatlarında spekülasyon oluşmasını önleyen, Tarım ve Orman Bakanlığımızın vizyon projelerinden olan dijital tarım pazarı çalışmasını da destekleme kararı aldık. Sonuç olarak gerek çiftçilerimizin modern tarım teknikleri konusunda bilgilerini arttırmak, gerekse DİTAP'a kayıt olmalarını özendirmek için, 100 İznik'li üreticimize hediye edilmek üzere meyvecilik ve sebzecilik hakkında yazılmış 100 adet tarımsal kitap aldık. Bu kitapları İlçe Tarım Müdürü Osman Yorulmaz'a teslim ediyoruz. Onlar bu kitapları 14-31 Aralık tarihleri arasında İlçe Tarım Müdürlüğü'ne giderek DİTAP'a kayıt olan çiftçilerimize dağıtacaklar. Bu vesileyle her şartta alın terini toprağa döken üreticilerimize tüm İznik'liler adına bir kez daha teşekkür ediyor, hediye kitaplarımızın kendilerine faydalı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA