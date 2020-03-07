Son Dakika › Güncel › Usta spiker gençlere üniversite sonrası hayatları için tavsiyelerde bulundu - Son Dakika
Usta spiker gençlere üniversite sonrası hayatları için tavsiyelerde bulundu
6 saat önce
Ulusal medyada uzun yıllardır spor spikerliği ve sunuculuğu yapan akademisyen Emre Tilev Karabük'te gençlerle tecrübelerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
Ulusal medyada uzun yıllardır spor spikerliği ve sunuculuğu yapan akademisyen Emre Tilev Karabük'te gençlerle tecrübelerini paylaştı.
Özel bir eğitim kurumunun düzenlediği konferans için Karabük'e gelen Emre Tilev meslek hayatında edindiği tecrübeler ile beraber gençlerin okul hayatı sonrasındaki hayatı için gençlere tavsiyelerde bulundu.
Karabük 100.Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Tilev insanların önceden düşünen insan olduğunu artık ise önce izleyen insan, sonra ise zaplayan insana dönüştüğünü aktararak "Günümüzde akıllı telefonlarla birlikte insanların tahammül seviyesinin düşmesini, insanların düşünmeyi ve sorgulamasını engelliyor. İnsanların farkında olması lazım" dedi. - KARABÜK
Son Dakika KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti Uzmanlar en çok merak edilen soruyu cevapladı: Koronavirüs, havaların ısınmasıyla sona erecek mi?